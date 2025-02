Il Monopoli chiama a raccolta i tifosi: parte la promo Gabbiano Winter Pack

Il Monopoli primo in classifica punta al pienone al Veneziani per le prossime due gare interne con Catania e Altamura.

A partire da oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 15, e fino a sabato 8 febbraio 2025, alle ore 20, sarà possibile acquistare la speciale Promo Gabbiano Winter Pack. I biglietti saranno disponibili presso tutte le rivendite Ciaotickets, sia online che nei punti vendita fisici, oltre che al Centro Coordinamento Associazione Cuore Biancoverde, situato in via Cesare Battisti 28 a Monopoli. Qui sarà possibile acquistarli nei seguenti orari: dalle 10 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30.

L’offerta consente di acquistare congiuntamente i tagliandi per le due gare casalinghe consecutive dei biancoverdi: Monopoli – Catania, in programma domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15, e Monopoli – Team Altamura, prevista per domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17:30.

I prezzi della promozione sono i seguenti:

Settore Distinti: due partite al costo complessivo di 20 euro

Settore Tribuna: due partite al prezzo totale di 40 euro

