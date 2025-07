Il ministro Piantedosi in visita dai poliziotti d’Onofrio e Neri

ROMA – “Dopo diversi giorni di permanenza ospedaliera, ho voluto ringraziare personalmente i poliziotti Francesco d’Onofrio e Marco Neri, rimasti feriti a seguito dell’esplosione di via dei Gordiani a Roma. In quei momenti drammatici, con coraggio e sangue freddo, non hanno esitato a mettere a rischio la loro stessa incolumità per salvare la vita di altre persone. Un gesto eroico che merita tutta la nostra riconoscenza. Un plauso ed un ringraziamento anche ai medici del policlinico Umberto I di Roma che li hanno curati con grande professionalità ed attenzione”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in visita da Francesco D’Onofrio, l’agente lucano eroe ricoverato dallo scorso 4 luglio al Policlinico Umberto I di Roma assieme al vice ispettore Marco Neri, rimasti gravemente feriti in seguito al disastro del distributore di benzina al Prenestino. Piantedosi, accompagnato dal capo della Polizia, Pisani, e dal questore capitolino, Massucci, è arrivato ieri pomeriggio nel reparto di Chirurgia plastica e si è intrattenuto con i poliziotti per oltre mezz’ora, invitandoli al Viminale appena si saranno ristabiliti.

