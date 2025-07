Il Mic segnala Emiliano all’Anac per l’auto-incarico al Petruzzelli

Esplode il Centrodestra, Bellomo: “Una farsa senza fine”. Mollicone: “È una specie di Mangiafuoco”

Il Ministero della Cultura ha chiesto chiarimenti sulla nomina di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, nel consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. La richiesta è stata trasmessa con una lettera datata 16 luglio alla presidenza della Fondazione – affidata per legge al sindaco di Bari, Vito Leccese – e alla Regione, con invio anche all’Anac, che avrebbe avviato un’istruttoria.

La nomina, formalizzata lo scorso 26 giugno tramite decreto del vicepresidente regionale Raffaele Piemontese, è stata oggetto di attenzione da parte della Direzione generale Spettacolo del Ministero, che ha invitato la Fondazione a verificare “l’assenza di eventuali profili di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico”, anche tramite l’Organismo di Vigilanza interno. Secondo lo statuto, la nomina spetta al presidente della Regione. Tuttavia, si tratta del primo caso in cui un presidente in carica viene designato in prima persona, suscitando interrogativi normativi e politici.

Il Ministero ha quindi segnalato la situazione all’Anac, ritenendo necessarie valutazioni supplementari vista “la novità del caso e l’assenza di precedenti analoghi”.

La decisione ha scatenato reazioni nel mondo politico. Il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, ha parlato di “ennesima farsa di una sinistra senza freni inibitori”, definendo “grottesca” l’autonomina del governatore pugliese. “Una scelta che penalizza ancora una volta l’immagine della Puglia”, ha dichiarato, esprimendo l’auspicio che i cittadini sappiano reagire “a questa cappa di ridicolo”.

Anche Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia, ha commentato con toni critici: “Un tempo una simile mossa avrebbe suscitato scandalo. Oggi, nel silenzio generale del Partito Democratico, viene tollerata con indifferenza”. Congedo ha poi chiamato in causa la segretaria Elly Schlein, chiedendole di prendere posizione “in un partito scosso da inchieste e avvisi di garanzia”.

Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, sempre di Fratelli d’Italia, ha paragonato Emiliano a “Mangiafuoco”, accusandolo di voler controllare l’intera governance della Fondazione e auspicando un “rapido passo indietro”.

Ora la palla passa all’Anac, chiamata a valutare eventuali violazioni dei criteri di nomina stabiliti dalla legge Severino.

