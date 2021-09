Il mercoledì calcistico del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (29 set.)

Un mercoledì dal sapore domenicale sulle emittenti del gruppo Editoriale

Distante: l’intero turno infrasettimanale di Serie C sarà seguito dai nostri

corrispondenti.

Su Antenna Sud 13, in chiaro, spazio al sentitissimo derby del Degli Ulivi

tra la Fidelis Andria e il Foggia: il fischio d’inizio è fissato per le ore 18, a

seguire i post-partita anche dai campi dove saranno impegnate le altre

pugliesi di Serie C.

DIRETTA TV

Antenna Sud 13, ore 18: Fidelis Andria – Foggia

DIFFERITE TV