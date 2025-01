Il Mercatino della Befana si trasferisce nel centro di Taranto

Novità per la “Fiera dell’Epifania 2025” a Taranto: il tradizionale mercatino si terrà dal 4 al 6 gennaio in una nuova location. Dopo anni in via Alto Adige, l’evento sarà ospitato nel centro cittadino, tra via Mignogna e Piazza Maria Immacolata, dove saranno allestite 28 postazioni di commercianti ambulanti.

Gli orari variano a seconda delle giornate: sabato 4 gennaio il mercatino sarà aperto dalle 15.00 alle 24.00, domenica 5 dalle 08.00 alle 24.00, e lunedì 6 dalle 08.00 alle 13.00.

La scelta del nuovo luogo rientra nelle iniziative natalizie dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci e nel Piano Strategico del Commercio, approvato lo scorso 30 luglio. Questo piano mira a rilanciare il settore commerciale locale attraverso iniziative coordinate e sostenibili.

Inoltre, per agevolare i commercianti, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria dei mercati rionali della Salinella il 5 gennaio e di Talsano il 12 gennaio, come stabilito da un’apposita ordinanza.

