Il Matera pensa a Torrisi per sostituire l’esonerato Ciullo

Il Matera è a caccia del nuovo allenatore dopo l’esonero di Salvatore Ciullo. La prima scelta, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è Alfio Torrisi, protagonista della promozione in Serie C del Trapani. Torrisi nelle ultime settimane era stato accostato a diversi club di Serie C. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

