28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Credit Photo: As Cittadella 1973

Il Martina sogna il colpaccio: nel mirino Claudio Cassano, operazione complicata

Alessandro Zanzico 28 Agosto 2025
centered image

Claudio Cassano potrebbe riavvicinarsi a casa e tornare in Puglia. Il fantasista barlettano è la suggestione di fine mercato del Martina, che intende chiudere con un colpaccio questa sessione estiva. Il classe 2003 è attualmente un calciatore del Chicago Fire, club militante nella terza serie statunitense. Nel corso della secinda metà della passata stagione ha sfiorato la “doppia-doppia”, con nove gol e dieci assist secondo il portale “Transfermarkt”. La voglia di riavvicinarsi a casa si starebbe però facendo sentire, dopo la lunga trafila nel settore giovanile della Roma e l’esperienza veneta in forza al Cittadella: 42 presenze, 4 gol e 3 assist in Serie B con addosso la casacca granata. Dalla Serie C americana alla Serie D italiana: l’operazione, come si puà intuire, è complicatissima. Cassano ha infatti tanto mercato, anche in B e C. Il Martina però vuole provarci: i presidenti Lacarbonara e Soldano intendono regalare un ultimo tassello a mister Beppe Laterza.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Picerno, Pagliai verso Ascoli: ennesima plusvalenza firmata Vincenzo Greco

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Calciomercato: le trattative in tempo reale

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Cerignola, c’è anche la Sarnese su Giuseppe Coccia

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”

28 Agosto 2025 Anthony Carrano

Lecce, accordo raggiunto con l’attaccante Milos Jovic

28 Agosto 2025 Anthony Carrano

Ufficiale: Ferrandina, arriva l’under Giglio in casa rossoblu

28 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Barile: il professor-influencer Schettini visita il borgo e lancia un messaggio alle Pro Loco

28 Agosto 2025 Michael Logrippo

Picerno, Pagliai verso Ascoli: ennesima plusvalenza firmata Vincenzo Greco

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera, “la giunta itinerante” per un confronto con i cittadini

28 Agosto 2025 Roberto Chito