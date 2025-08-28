Il Martina sogna il colpaccio: nel mirino Claudio Cassano, operazione complicata

Claudio Cassano potrebbe riavvicinarsi a casa e tornare in Puglia. Il fantasista barlettano è la suggestione di fine mercato del Martina, che intende chiudere con un colpaccio questa sessione estiva. Il classe 2003 è attualmente un calciatore del Chicago Fire, club militante nella terza serie statunitense. Nel corso della secinda metà della passata stagione ha sfiorato la “doppia-doppia”, con nove gol e dieci assist secondo il portale “Transfermarkt”. La voglia di riavvicinarsi a casa si starebbe però facendo sentire, dopo la lunga trafila nel settore giovanile della Roma e l’esperienza veneta in forza al Cittadella: 42 presenze, 4 gol e 3 assist in Serie B con addosso la casacca granata. Dalla Serie C americana alla Serie D italiana: l’operazione, come si puà intuire, è complicatissima. Cassano ha infatti tanto mercato, anche in B e C. Il Martina però vuole provarci: i presidenti Lacarbonara e Soldano intendono regalare un ultimo tassello a mister Beppe Laterza.

