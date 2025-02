Il Martina rimonta la Palmese: al Tursi finisce 2-2

Il Martina conquista un punto prezioso nel match casalingo contro la Palmese, pareggiando 2-2 dopo essere andato sotto di due reti. Una gara dai due volti per i biancazzurri, che partono male ma riescono a raddrizzare la sfida con una reazione di carattere.

L’inizio di gara è da incubo per la squadra di Pizzulli, che dopo appena 70 secondi subisce il vantaggio ospite: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il tiro di Magliocca viene respinto dalla difesa, ma Tiberti è il più lesto a ribadire in rete, superando Figliola per lo 0-1. Il Martina prova a rispondere all’8’ con un colpo di testa di Mastrovito su cross di Silvestro, ma la conclusione termina sul fondo.

La Palmese, però, è spietata e al 10’ trova il raddoppio: punizione perfetta di Magliocca e colpo di testa vincente di Ceccarini per lo 0-2. I padroni di casa faticano a reagire, ma al 38’ si rendono pericolosi con De Angelis, che di testa sfiora il palo su calcio d’angolo di Silvestro. La pressione biancazzurra aumenta e al 42’ il Martina accorcia le distanze: azione ben orchestrata da Silvestro e Mastrovito, con Ievolella che si inserisce in area e batte Muraca. Si va al riposo sul punteggio di 1-2.

Nella ripresa i biancazzurri scendono in campo con un atteggiamento più aggressivo. Dopo un tentativo dalla distanza di Zenelaj al 3’, il Martina sfiora il pari al 14’ con Mastrovito, che non riesce a concludere dopo un’uscita a vuoto di Muraca. Il gol del 2-2 arriva al 18’: Mastrovito sfonda sulla destra e serve Piarulli al limite dell’area, il quale controlla e scaglia un destro imparabile sotto la traversa.

Nel finale le due squadre provano a vincerla. Al 25’ Silvestro ci prova da lontano, ma il suo tiro termina alto. Al 28’ la Palmese reclama un rigore per un contatto tra Figliola e Orefice, ma l’arbitro lascia proseguire. Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 37’, prima con Orefice, che trova l’opposizione di Figliola, e poi con Ceccarini, il cui tiro viene salvato sulla linea. L’ultima occasione è per il Martina: al 45’ Silvestro crossa per Basile, che da buona posizione manda alto.

Finisce 2-2, con il Martina che allunga la sua striscia di risultati positivi. Biancazzurri nuovamente in campo mercoledì prossimo nella semifinale di Coppa Italia di Serie D contro il Guidonia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author