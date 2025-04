Il Martina rialza la testa e cala il poker al Francavilla in Sinni

Il Martina archivia la pratica Francavilla con un netto 4-0, firmando una prestazione autoritaria e senza sbavature. La squadra di mister Pizzulli domina in lungo e in largo, confermando solidità difensiva e brillantezza offensiva. La prima occasione della gara è per gli ospiti al 6’, con un tiro dalla distanza di Visconti che finisce ampiamente fuori. Al 15’ bella combinazione offensiva del Martina: Lupo dalla sinistra serve Ievolella, che appoggia per Cafagna, il cui tiro viene murato da un difensore in scivolata. Al 19’ Russo ci prova con un rasoterra, facile preda di Iannaccone. Poco dopo, al 24’, Zenelaj calcia da fuori area ma la mira non è precisa. Il Francavilla risponde al 26’ con Barone, servito da Gentile: l’attaccante calcia di prima dall’interno dell’area ma la palla finisce sul fondo. Il vantaggio del Martina arriva al 27’: azione insistita sulla sinistra, Piarulli allarga per Ievolella che rientra sul sinistro e disegna una splendida parabola sul secondo palo per l’1-0. I padroni di casa non si fermano e al 32’ sfiorano il raddoppio con Tedesco, il cui tiro dal limite sfila a lato. Il raddoppio arriva al 45’: Piarulli illumina ancora la scena con un filtrante millimetrico per Russo, che davanti a Iannaccone resta freddo e insacca il 2-0.

Nella ripresa, al 14’, Ievolella sfiora la doppietta personale con un diagonale che però non trova lo specchio. Al 25’ Esposito ci prova su punizione dai 25 metri, ma la palla sorvola la traversa. Al 30’ il Martina cala il tris: Piarulli, incontenibile, scodella dalla sinistra un pallone per Russo, che in spaccata e con la complicità di una deviazione, realizza la doppietta personale e porta il risultato sul 3-0. Il poker biancazzurro arriva nel finale, ancora al 45’: cross dalla sinistra e perfetto stacco aereo di De Angelis che insacca alle spalle di Iannaccone per il definitivo 4-0. Una vittoria schiacciante e meritata per il Martina, che continua a convincere. Francavilla mai realmente pericoloso, schiacciato dal ritmo e dalla qualità dei padroni di casa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author