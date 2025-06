Il Martina prova a trattenere Silvestro, sul calciatore le attenzioni di diversi club di Serie D

Il Martina vuole trattenere Michele Silvestro, uno dei tanti calciatori rilanciati in questi anni dalle cure del club della Valle d’Itria. Il calciatore avrebbe dato priorità ai biancazzurri anche se in queste ore ha incassato le proposte di diversi club, tra i quali Barletta, Scafatese e Sarnese. I prossimi giorni saranno fondamentali per conoscere il suo destino. L’eventuale appodo a Barletta sarebbe motivato dalla scelta del club biancorosso di puntare su Massimo Pizzulli, che avrebbe pensato anche ad un altro calciatore del Martina: l’attaccante Giuseppe La Monica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author