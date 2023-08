“La mia idea è di arrivare in zone molto alte, anche di vincere il campionato”. Questo aveva dichiarato il co-presidente del Martina Luciano Soldano ai nostri microfoni, in occasione di una puntata di Speciale Calciomercato di fine giugno. Delle dichiarazioni poi ribadite anche in conferenza stampa, che hanno inevitabilnente portato alle stelle l’entusiasmo dei sostenitori biancazzurri. Ieri sera, però, con un post pubblicato sui propri canali social, lo stesso Luciano Soldano ha rettificato il tutto, dicendosi pentito delle dichiarazioni forse troppo frttolose, rilasciate qualche settimana prima.

“«Abbiamo deciso di alzare l’asticella» Un’affermazione di cui sono responsabile, una frase pronunciata durante la prima conferenza stampa per presentare la stagione 2023/2024 del Martina Calcio. Dopo attenta e prolungata riflessione, oggi sono un po’ pentito di aver rilasciato certe dichiarazioni. Il girone H di quest’anno sarà ancora più competitivo rispetto alla passata stagione, dunque chiedo umilmente scusa se la mia affermazione ha creato nell’immaginario dei tifosi alcune aspettative che potrebbero essere disattese. Mea culpa. Ad un mese di distanza mi cospargo il capo di cenere e chiedo umilmente scusa a tutti, avrei dovuto aspettare ed essere più realista nel parlare. Dopo attente e prolungate riflessioni ammetto di aver commesso un errore, una leggerezza figlia di un entusiasmo. Dovessi rifare la stessa conferenza stampa di sicuro non ripeterei la stessa frase. Alcune cose sono cambiate. Alla luce di quanto abbiamo fatto ad oggi sul mercato e con la rosa che abbiamo al momento a disposizione, non ha senso parlare di asticella”.

