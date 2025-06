Il Mantova sonda Galo Capomaggio del Cerignola

Galo Capomaggio è finito nel mirino di doversi club di Serie B. L’ultimo sondaggio in ordine di tempo è quello del Mantova che segue il calciatore da tempo. Per ora non ci sono offerte ufficiali al Cerignola ma il club lombardo ha sondato la disponibilità del centrocampista argentino attraverso i suoi agenti. Non è escluso che nei prossimi giorni il Mantova possa provare ad affondare il colpo. La linea del Cerignola è sempre la stessa: si prenderanno in considerazione eventuali uscite solo nel caso dovessero arrivare proposte davvero importanti.

