MANDURIA – Non basta un gol di D’Ettorre al Manduria per ribaltare il 3-0 dell’andata. Il Manfredonia vince la Coppa Italia di Eccellenza Pugliese e adesso difenderà i colori della Puglia nella fase nazionale. Grande spettacolo al Dimitri con oltre 1000 tifosi a sostenere le due squadre alla ricerca del traguardo. In cronaca. Partono meglio gli ospiti. Per la prima occasione bisogna attendere appena 90 secondi: calcio di punizione battuto bene da Giambuzzi, colpo di testa pericoloso di Lobosco che esaurisce la sua corsa di poco a lato. Al minuto 11 poi è ancora Giambuzzi a provarci, sempre su calcio di punizione, questa volta però con una soluzione personale che termina di poco alta sopra la traversa. Trascorrono due minuti ed è il turno di Biason che dal limite con il destro spedisce a lato un suggerimento di Bevilacqua successivo a uno svarione difensivo avversario. Superata la metà della frazione, i padroni di casa mettono la testa oltre la propria metà campo. Al minuto 29 la chance giusta capita sulla testa di Pignataro che schiaccia la sfera indirizzandola sulla destra di Chironi: bersaglio mancato di qualche centimetro. E’ l’ultimo sussulto di una prima frazione che si conclude senza reti. Nella ripresa scarseggiano le emozioni. Al minuto 64 la prima vera opportunità: protagonista Lopez che non sfrutta un retropassaggio sbagliato di un difensore locale e si lascia ipnotizzare da Maraglino in uscita. Poi, quando il match sembra ormai aver detto tutto, all’improvviso la contesa si sblocca: è il minuto 79 quando D’Ettorre chiude alla perfezione un uno due con un compagno di squadra e dall’interno dell’area con il piattone insacca sotto le gambe di Chironi. Pignataro ha l’occasione di riaprire tutto al 2’ di recupero ma il suo tocco sottomisura termina fuori. Vince il Manduria 1-0 ma a far festa è il Manfredonia che adesso se la vedrà con Tricarico e San Marzano.

MANDURIA-MANFREDONIA 1-0

Manduria (4-3-1-2): Maraglino; Massimo (68′ Dorini), Pino, Acquaro, Fai (68’Sulmaister), D’Ettore, D’Arcante, Kouame (52′ Cavaliere); Russo, Pignataro, Perdicchia (7’st Desiderato). A disposizione: Leone, Tarantino, Coronese, Monopoli, Calò. All. Branà

MANFREDONIA (3-4-3): Chironi; Conticchio, D’Aiello, Montrone, Giambuzzi (78′ Turitto), Salvatore, Biason, Lobosco (87′ Quitadamo), Lopez (85′ Makota), Morra, Bevilacqua (91′ Cirillo). A disposizione: Bellavista, Lauriola, Fornaro, Dinielli, Attah. All. De Candia

Arbitro: Cianci di Bari

Assistenti: Palermo-Lovecchio

IV: Gorgolione

Rete: 79′ D’Ettorre

Ammoniti: D’Arcante (Mand), Chironi, D’Aiello, Salvatore, Morra (Manf).

Note: spettatori 1200 circa.

