Il Manfredonia si rinforza in difesa: in chiusura Gianfreda del Nardò

Luigi Gianfreda potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Manfredonia. Il difensore classe 2000 ha fino ad ora trovato poco spazio in granata: a centellinarne l’impiego, non solo l’infortunio rimediato ad ottobre, ma anche la presenza di centrali del calibro di Davì, Fornasier e Calderoni. L’affare con il Manfredonia è in chiusura, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author