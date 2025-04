Il Manfredonia condanna gli insulti durante minuto di silenzio per Papa Francesco

Durante il minuto di silenzio osservato in memoria di Papa Francesco prima dell’inizio della partita tra Manfredonia e Brindisi, una parte della tifoseria locale si è resa protagonista di cori e insulti che hanno suscitato indignazione. Il gesto ha avuto immediate ripercussioni: il Giudice Sportivo ha inflitto al club una sanzione economica di 2.000 euro.

Si tratta dell’ennesima ammenda stagionale per la società sipontina, che ha così raggiunto quota 34.000 euro in sanzioni. Ma oltre all’aspetto finanziario, l’accaduto ha avuto un peso simbolico e morale rilevante, tale da spingere il Manfredonia Calcio 1932 a prendere una posizione netta.

Attraverso una nota ufficiale, la dirigenza ha condannato fermamente quanto avvenuto, definendo l’episodio come “un atto che lede il rispetto delle regole e delle persone, danneggiando l’immagine del club, del movimento sportivo e dell’intera città di Manfredonia.”

La società ha evidenziato come comportamenti del genere siano in totale contrasto con i principi sportivi, culturali e sociali che animano il progetto del club, volto a rafforzare il legame con la comunità sipontina. “Il rispetto è alla base di ogni percorso di crescita, sportiva e collettiva – si legge nel comunicato – e il nostro obiettivo è quello di isolare chi agisce seguendo logiche che nulla hanno a che vedere con l’amore autentico per il Manfredonia Calcio.”

Il club ha ribadito l’impegno a mantenere saldi i propri valori e a condannare ogni gesto che li contrasti, per costruire un progetto credibile, rispettoso e rappresentativo dell’identità della città.

