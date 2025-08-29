Il maltempo sferza la Bat con pioggia e vento: allagata Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA – Mezz’ora di pioggia come non se ne vedeva da mesi. Una tempesta di vento e acqua che ha provocato allegamenti e danni anche lungo le strade statali. Il maltempo sferza la zona nord della Bat nel pomeriggio di venerdì 29 agosto. Un cielo nero e secchiate di acqua, accompagnate dal forte vento, hanno interessato soprattutto i comuni di Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Qui l’acqua ha sommerso le strade del centro cittadino, allagando anche i negozi sul corso Vittorio Emanuele. Danni da quantificare anche per le attività di piazza Marconi, mentre gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a chiudere l’accesso alle auto. L’acqua ha invaso anche le strade adiacenti arrivando sino alle ginocchia di chi ha cercato comunque di attraversare la strada.

Il vento, accompagnato dalla forte pioggia, ho provocato anche la caduta di alcuni alberi sulle strade di lunga percorrenza. Sulla statale 16bis, tra canne della Battaglia e Barletta, il traffico è stato rallentato proprio a causa della caduta di un albero.

Situazione analoga si è verificata sulla strada che collega Barletta a Margherita di Savoia, poco prima del ponte della Fiumara: in questo caso, come raccontano le nostre immagini l’albero caduto ha invaso quasi tutta la sede stradale. I carabinieri hanno provveduto a regolare il traffico, con i mezzi pesanti e gli autobus costretti a fermarsi proprio per la ridotta sede stradale. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per liberare dall’acqua gli scantinati e i locali al piano terra.

