29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il maltempo sferza la Bat con pioggia e vento: allagata Margherita di Savoia

Salvatore Petrarolo 29 Agosto 2025
centered image

MARGHERITA DI SAVOIA – Mezz’ora di pioggia come non se ne vedeva da mesi. Una tempesta di vento e acqua che ha provocato allegamenti e danni anche lungo le strade statali. Il maltempo sferza la zona nord della Bat nel pomeriggio di venerdì 29 agosto. Un cielo nero e secchiate di acqua, accompagnate dal forte vento, hanno interessato soprattutto i comuni di Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Qui l’acqua ha sommerso le strade del centro cittadino, allagando anche i negozi sul corso Vittorio Emanuele. Danni da quantificare anche per le attività di piazza Marconi, mentre gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a chiudere l’accesso alle auto. L’acqua ha invaso anche le strade adiacenti arrivando sino alle ginocchia di chi ha cercato comunque di attraversare la strada.

Il vento, accompagnato dalla forte pioggia, ho provocato anche la caduta di alcuni alberi sulle strade di lunga percorrenza. Sulla statale 16bis, tra canne della Battaglia e Barletta, il traffico è stato rallentato proprio a causa della caduta di un albero.

Situazione analoga si è verificata sulla strada che collega Barletta a Margherita di Savoia, poco prima del ponte della Fiumara: in questo caso, come raccontano le nostre immagini l’albero caduto ha invaso quasi tutta la sede stradale. I carabinieri hanno provveduto a regolare il traffico, con i mezzi pesanti e gli autobus costretti a fermarsi proprio per la ridotta sede stradale. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per liberare dall’acqua gli scantinati e i locali al piano terra.

About Author

Salvatore Petrarolo

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Tragedia nelle campagne di Trani: 73enne muore in un incendio nei suoi terreni

29 Agosto 2025 Maria Fiorella

Maltempo: albero cade sulla Ss16 tra Barletta e Canne della Battaglia

29 Agosto 2025 Maria Fiorella

Brindisi: centro presidiato dopo la rissa in piazza Cairoli

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Auto contro albero a Fasano: cinque persone incastrate tra le lamiere

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Furto di escavatori a Modugno: bottino da 250mila euro

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Zangrillo: “Nella pubblica amministrazione non solo concorsi, ma percorsi di carriera”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Il maltempo sferza la Bat con pioggia e vento: allagata Margherita di Savoia

29 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo