Il libro possibile: scontro ad alta tensione tra Bocchino e Padellaro

L’ex parlamentare è stato contestato dalla platea per gli elogi a Giorgia Meloni e gli attacchi a Michela Murgia ed Elly Schlein

Momenti di forte tensione durante un incontro pubblico a Polignano a Mare (Bari), nell’ambito del festival Il libro possibile, sostenuto da Pirelli. Il confronto tra l’ex deputato Italo Bocchino e il giornalista Antonio Padellaro, che accompagnava la presentazione del libro “Perché l’Italia è di destra”, è stato caratterizzato da aspri contrasti verbali e proteste da parte del pubblico.

L’intervento di Bocchino ha suscitato reazioni accese da parte della platea, nella quale erano presenti anche contestatori muniti di cartelli con scritte come “Governo Meloni colpevole di genocidio”. Le frasi pronunciate dall’ex parlamentare in difesa dell’attuale esecutivo, in particolare gli elogi ai risultati economici raggiunti, sono state accolte da grida e fischi.

Lo scontro ha coinvolto anche Padellaro, che ha incalzato l’interlocutore con la battuta: “Tu sei innamorato di Giorgia Meloni, tant’è che l’hai proposta per il Nobel per l’economia”. Bocchino ha replicato precisando di aver semplicemente affermato in una trasmissione televisiva che, alla luce degli indici economici, Giorgia Meloni avrebbe meritato una candidatura per il riconoscimento.

Tra un intervento e l’altro, l’ex esponente di Alleanza Nazionale ha rivolto dure critiche all’opposizione, dichiarando: “La colpa più grave è non dire con chiarezza i danni che ha fatto la sinistra al Paese. Oggi c’è Antonio Tajani agli Esteri, prima c’era un bibitaro”. Ha poi aggiunto che la sinistra avrebbe “portato l’Italia allo squallore istituzionale”, mentre ora, a suo dire, sarebbe stata ripristinata la dignità delle istituzioni.

L’atmosfera si è ulteriormente surriscaldata quando Bocchino ha attaccato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico: “La politica della Schlein è ballare al Gay Pride, inaugurare il murale dedicato a Michela Murgia: ma chi se ne frega della Murgia, agli italiani serve altro”. A queste parole, Padellaro ha reagito con fermezza: “Non ti permettere, era una grande scrittrice, morta di tumore! Se continui così, mi alzo e me ne vado”.

Nonostante i momenti di forte attrito e le ripetute contestazioni da parte del pubblico, l’incontro si è concluso regolarmente.

