Il Libro Possibile 2025, boom a Polignano: ora tappa a Vieste

Si è conclusa con oltre 20mila presenze la prima tappa della XXIV edizione del Festival Il Libro Possibile, che si è svolta dal 9 al 12 luglio 2025 a Polignano a Mare. Sette piazze animate da centinaia di autori hanno accolto un pubblico attento e numeroso, confermando ancora una volta la forza attrattiva di una manifestazione che coniuga alta cultura, partecipazione popolare e impegno sociale.

Per la direttrice artistica Rosella Santoro, l’edizione polignanese si è distinta per la forte vocazione civile e la qualità dei contenuti, nonostante le difficili condizioni meteo. “La forza del festival sono le persone: chi ascolta, chi partecipa, chi torna ogni anno”, ha dichiarato.

La serata conclusiva ha visto tra i protagonisti Stefano Mancuso, con una lectio sull’intelligenza vegetale; Ignazio Visco e Mimmo Mazza, impegnati in un dialogo sulla storia della moneta; e Antonio Decaro, che ha presentato in anteprima il suo libro Vicino (Solferino), accompagnato da Selvaggia Lucarelli.

Toccante la testimonianza di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di femminicidio. Sul palco anche il presidente Michele Emiliano per una riflessione sul dissesto idrogeologico, e Ermal Meta, in versione autore e musicista. Tra gli altri ospiti: Giuseppe Cruciani, Enzo Amendola, Chiara Valerio, Francesco Specchia, Nadia Terranova, Alessandro Sallusti, Alessio Lapice, Barbara Foria, e Maurizio Ferraris.

Molto seguiti anche Alberto Matano, che ha presentato il romanzo Vitamia, e Francesca Fagnani, premiata con il riconoscimento “Valore Donna BCC San Marzano” per il suo giornalismo attento al disagio giovanile.

Grande attenzione mediatica: oltre 1,5 milioni di contatti televisivi per le dirette su Sky TG24 e Telenorba, con collegamenti anche nei contenitori del daytime e una copertura giornalistica a cura della TGR Puglia.

Tra i momenti più originali, il progetto editoriale e visivo realizzato in collaborazione con Pirelli, che ha proposto le parole chiave del suo Annual Report in un confronto tra Marco Tronchetti Provera, Tommaso Pincio, Antonello Piroso e Stefania Pinna. Presso Casa Pirelli, l’influencer Mattia Stanga ha raccontato il festival in chiave social, mentre il fotografo Andrea Boccalini ha realizzato una serie di ritratti d’autore degli ospiti.

Il ricavato della bigliettazione simbolica è cresciuto del 50% rispetto al 2024 e sarà devoluto in beneficenza, in parte al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Il festival ora si prepara alla seconda tappa, in programma a Vieste dal 22 al 26 luglio, con una nuova serie di incontri, dibattiti e ospiti internazionali. Tra i nomi attesi: Massimo Cacciari, Jonathan Coe, Elsa Fornero, Nicola Gratteri, Erri De Luca, Pietro Grasso, Giuseppe Maggio, Azar Nafisi, Massimo Recalcati, Sigfrido Ranucci, e Beatrice Venezi.

Il programma completo sarà disponibile nei prossimi giorni su www.illibropossibile.com e sull’app ufficiale del festival, insieme a contenuti esclusivi e aggiornamenti in tempo reale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author