Il leccese Francesco Pio Manca tra i 50 studenti top del pianeta

Francesco Pio Manca, 19enne originario di Lecce, è stato inserito tra i 50 studenti più influenti del pianeta secondo la giuria internazionale del Global Student Prize 2025. Selezionato tra oltre 11mila candidature provenienti da 148 paesi, è l’unico rappresentante italiano, uno dei soli cinque europei presenti nella prestigiosa lista. Il premio, dal valore di 100mila dollari, è considerato una sorta di “Nobel” per studenti.

Il percorso di Francesco nel mondo dell’innovazione sociale è iniziato nel 2020 con la nascita della startup scolastica “WataFake”, creata con alcuni compagni di classe sotto la guida del docente Daniele Manni, esperto in educazione all’imprenditorialità. L’obiettivo del progetto era contrastare la disinformazione online.

Nel 2021 ha fondato, insieme a Filippo Milanese, la startup “Sportzine”, dedicata alla narrazione sportiva giovanile, che ha dato vita al progetto Vediamoci allo stadio, consentendo a tifosi ciechi e ipovedenti di seguire le partite casalinghe del Lecce Calcio grazie a una dettagliata audio descrizione in tempo reale.

Successivamente, con Luigi Carratta, ha dato vita a un evento annuale per i giovani su innovazione e orientamento. Dapprima noto come SalentIA Future Fest, si è evoluto nel gennaio 2025 in SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento, con 40 espositori qualificati e numerosi laboratori al Grand Hotel Tiziano di Lecce.

Grazie a questa esperienza è nato il network VoleRete, una rete sociale composta da 28 realtà attive nel promuovere il benessere dei giovani dai 6 ai 20 anni.

Determinante per la candidatura anche l’impegno di Francesco come junior coach nei Summer Camp della WeDo Academy, dove supporta ragazzi e ragazze tra i 10 e i 20 anni nella creazione di piccole iniziative imprenditoriali. È inoltre volontario del Team Mabasta, movimento giovanile che combatte bullismo e cyberbullismo.

“La notizia mi è arrivata mentre ero impegnato con WeDo Academy ed è stata un’emozione fortissima. L’ho condivisa subito con il mio prof e insieme abbiamo vissuto un momento speciale – ha raccontato Francesco -. Spero che questa visibilità possa ispirare altri giovani, soprattutto al Sud, a credere nel proprio talento. Come è successo a me e, prima di me, a Mirko Cazzato”.

Oggi Francesco è iscritto al secondo anno del corso in “Management Digitale” presso il Dipartimento di Economia dell’Università del Salento.

Il Global Student Prize, promosso da Chegg.org in collaborazione con la Varkey Foundation, celebra ogni anno studenti che si distinguono per il loro impatto sulla società e sul mondo dell’educazione. Dal suo lancio nel 2021, solo tre italiani sono entrati nella Top 50. Oltre a Francesco, anche Mirko Cazzato nel 2021 (poi salito nella Top 10) e Maty Gning nel 2023. Due di loro provengono dallo stesso istituto leccese, il “Galilei-Costa-Scarambone”, e sono stati allievi del prof. Manni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author