Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Kristijan Bistrovic, il Lecce può tornare a concentrarsi sulla difesa. Il centrocampista croato è arrivato in sordina in prestito dal Cska Mosca, quando tutti i riflettori del calciomercato stavano concentrandosi sull’operazione Di Francesco. Lo scambio con Majer è un’ipotesi che resta viva, per quanto la trattativa si sia complicata nelle ultime ore. La Spal sta infatti meditando sul conguaglio economico da chiedere ai salentini, ma pare che la società estense non sia completamente convinta della contropartita tecnica offerta dai salentini. Nel caso in cui l’operazione dovesse arenarsi, i giallorossi potrebbero virare su Sandro Ramirez. L’ex Barcellona potrebbe offrire al reparto offensivo salentino la duttilità che chiede mister Baroni.

In altre parole, un attaccante arriverà di sicuro, ma la priorità al momento è puntellare la difesa con almeno un paio di innesti. Si continua a lavorare per Birk Risa, ma il Molde non sembra intenzionato ad abbassare le pretese economiche. Gli altri nomi presenti sul taccuino di Corvino e Trinchera sono tutti italiani: Pietro Ceccaroni, Luca Ceppitelli e Armando Izzo. L’ex capitano del Cagliari arriverebbe da svincolato dopo la retrocessione dei sardi e per i giallorossi sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma dopo il timido corteggiamento di inizio estate. Un po’ più complicate le piste che porterebbero a Ceccaroni o Izzo, con Venezia e Torino non intenzionate a fare sconti.