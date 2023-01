Il Lecce ribalta la Lazio con Strefezza e Colombo

Con i gol di Strefezza e Colombo, il Lecce ribalta la Lazio con un super secondo tempo conquistando la terza vittoria consecutiva. Gara subito in salita per i giallorossi, che dopo un quarto d’ora sono già sotto per il gol di Immobile (15’) tornato titolare dopo oltre due mesi. Il Lecce ribalta il match nella ripresa: prima con Strefezza al 52’, poi con Colombo al 72’. Con questa vittoria, la squadra di Marco Baroni raggiunge quota 18 in classifica la Lazio resta a 30. (A breve la cronaca completa).

LECCE-LAZIO 2-1

RETI: nel pt 15′ Immobile, nel st 12′ Strefezza, 27′ Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin (44′ st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (44′ st Maleh), Strefezza (28′ st Oudin), Colombo (39′ st Ceesay), Banda (1′ st Di Francesco). Panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Oudin, Persson, Lemmens, Pezzella, Rodriguez. All. Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic Savic (16′ st Vecino), Cataldi (35′ st Marcos Antonio), Basic (40′ st Romero), Pedro (16′ st Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (35′ st Cancellieri). Panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Basic, Bertini, Floriani M. All. Sarri.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

AMMONITI: Banda, Casale, Gallo, Hjulmand, Cancellieri per gioco falloso, Baroni per proteste.

NOTE: Angoli 4-3 per il Lecce. Recupero: 1′ e 7′. Note. Spettatori 26.084 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 443.060 euro.

