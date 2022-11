Condividi su...

Il Lecce esce dalla Dacia Arena con un punto prezioso per la corsa alla salvezza, ma può recriminare per aver raccolto poco soprattutto nel primo tempo, quando oltre a essere passato in vantaggio con Colombo (33’) ha anche colpito due pali con Strefezza (2′) e Gallo (47′). Continua il momento no dell’Udinese: dopo i sei successi consecutivi, i friulani non riescono più a vincere. Alla resa dei conti, il pareggio può essere considerato giusto, visto che nella ripresa l’Udinese ha spinto di più.

Sottil deve rinunciare in extremis a Udogie, fermatosi nella rifinitura, lo sostituisce spostando sulla fascia Pereyra e inserendo a destra Ehizibue. Baroni risponde cambiando quasi completamente la linea d’attacco gettando nella mischia Colombo e Banda.

Il Lecce parte forte e dopo soli 90 secondi Strefezza colpisce il palo con una conclusine dal limite dell’area. I giallorossi passano in vantaggio al 33′: sciagurato disimpegno di Beto che innesca la ripartenza giallorossa: sul traversone da sinistra Colombo prova una prima conclusione, fermata da Ebosse, ma sul rimpallo è più lesto e fredda Silvestri da pochi passi. La reazione dei friulani è veemente: Pereyra percorre 40 metri palla la piede senza che nessuno lo contrasti e quando scocca la staffilata dal limite Umtiti salva con la schiena. Sul corner conseguente è Walace a non trovare la zampata sottomisura: palla di poco sopra la traversa. Nell’unico minuto di recupero, però, il Lecce sfiora il raddoppio: il missile di Gallo si stampa all’incrocio dei pali.

Si va negli spogliatoi con il vantaggio meritato dei salentini, cui l’1-0 sta stretto. La ripresa parte con i bianconeri in avanti, ma servono 11 minuti per rendersi pericolosi dalle parti di Falcone: con gli ospiti in dieci per infortunio di Umtiti (che poi lascia il posto a Dermaku), Beto si ritrova liberissimo di fronte a Falcone, abile a stopparlo. Sottil prova il tutto per tutto e al 20′ inserisce Success per uno spento Arslan. La mossa si rivela subito azzeccata: è il 68’ quando l’attaccante nigeriano si libera sulla sinistra e serve a Beto un assist solo da spingere in porta per l’1-1. Alla mezz’ora, Deulofeu recupera palla appena fuori dalla propria area e si invola indisturbato fino ai 16 metri avversari, tiro a giro che esce di un soffio. A pochi secondi dal triplice fischio, è Pereyra ad avere la palla da tre punti, ma il Tucu si fa ipnotizzare da Falcone.

Curiosità: Udinese e Lecce avevano pareggiato solo una volta nelle 28 sfide disputate in Serie A, il 3.6%, la più bassa percentuale di pareggi tra due squadre che si sono affrontate più di 12 volte nella storia del Massimo campionato italiano. (Foto Us Lecce)

Udinese-Lecce 1-1 (0-1) Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 29 Bijol, 23 Ebosse; 19 Ehizibue (34′ Nuytinck), 24 Samardzic (34′ st Jajalo), 11 Walace, 5 Arslan (19′ st Success), 37 Pereyra; 9 Beto, 10 Deulofeu (43′ st Ebosele). (20 Padelli, 99 Piana, 6 Makengo, 14 Abankwah, 15 Buta, 30 Nestorovski, 39 Semedo, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.Sottil. Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti (12′ st Dermaku), 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez (38′ st Bistrovic); 27 Strefezza (28′ st Di Francesco), 9 Colombo (28′ st Ceesay), 22 Banda (38′ st Oudin) (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Cetin, 5 Pongracic, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 14 Helgason, 19 Listkowski, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 97 Pezzella, 99 Rodriguez). All. Baroni Arbitro: Fourneau di Roma 1 Reti: nel pt 33′ Colombo; nel st 23′ Beto Angoli: 3-2 Recupero: 1′ e 5′ Ammoniti: Deulofeu, Bjiol, Gendrey per gioco falloso, Umtiti e Oudin per comportamento non regolamentare. Spettatori: 21.834