L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sangiorgio dall’ASDC Gozzano. L’esterno offensivo classe 2004 sarà a disposizione della formazione Primavera 1. Il diciannovenne, in Serie D, ha realizzato 12 gol in 69 presenze, vestendo per tre stagioni la casacca del Gozzano.

