Il Lecce ora respira in classifica: domenica c’è il Bologna in trasferta

La vittoria con la Fiorentina ha regalato al Lecce una notevole spinta. Non solo fisica in graduatoria, ma anche morale. Il 23° turno di campionato ha sorriso e non poco ai giallorossi, ossia gli unici dall’ottavo posto in giù capaci di portare a casa 3 punti. La zona retrocessione si è ulteriormente allontanata, ed ora dista sei lunghezze. Un buon vantaggio che dovrà però essere difeso e protetto anche nei prossimi turni, già a partire dal prossimo. I salentini domenica pomeriggio saranno di scena a Bologna, in casa di una compagine a sua volta tornata al successo nell’ultimo turno dopo una striscia di quattro risultati non proprio favorevoli. Sarà dunque un Bologna intenzionato a vincere ancora al Dall’Ara, impianto presso il quale sono arrivati ben 26 dei 36 punti complessivi maturati ad oggi in campionato. Se da una parte i ragazzi di Thiago Motta continuano a credere nel sogno Europa, dall’altra quelli di D’Aversa sono chiamati a cercare continuità e punti in trasferta. Lontano dal Via del Mare, infatti, il Lecce non ha ancora vinto quest’anno. Appena cinque i punti raccolti fuori casa: peggio hanno fatto solo Frosinone e Cagliari, ossia le altre due formazioni militanti nel massimo campionato italiano a cui ancora manca la gioia esterna. Dopo due giorni di meritato riposo, la squadra è tornata a lavorare ieri pomeriggio all’Acaya. Tutti presenti anche questa mattina, compresi Ramadani e Gendrey. Il primo tornerà a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica, mentre il terzino francese sarà costretto a saltare la trasferta emiliana perché fermato dal giudice sportivo. Dirigerà l’incontro di domenica il signor Gianluca Mangianiello di Pinerolo, con Pairetto e Sozza al VAR.

