Il Lecce ora cerca un nuovo allenatore: quattro nomi sul taccuino di Corvino

Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. Il club giallorosso ora si guarda intorno, ma già nei giorni scorsi Corvino aveva avviato qualche contatto. La priorità del dirigente nativo di Vernole risponde al nome dell’ex Cagliari Davide Nicola, a sua volta fresco di salvezza. L’alternativa numero uno coinciderebbe con un ritorno, ossia quello di Eusebio di Francesco, già alla guida del Lecce nel 2011, seppur per appena 14 partite, per poi passare il testimone a Serse Cosmi. Sul taccuino di Pantaleo Corvino sono però presenti anche altri nomi: Paolo Vanoli, separatosi dal Torino e corteggiato dal Cagliari, ed Alberto Gilardino, fermo da novembre dopo l’addio al Genoa. Ulteriori valutazioni verranno fatte nelle prossime ore, ma ciò che è certo è che il Lecce ha le idee chiare.

