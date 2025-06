Il Lecce ha deciso: sarà Eusebio Di Francesco il nuovo allenatore

Praticamente mancano solo firma e ufficialità, poi si concretizzerà il ritorno di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Lecce. L’allenatore ex Venezia e Frosinone è a caccia di riscatto dopo due retrocessioni di fila, ed avrebbe trovato nel club salentino la dimensione ideale per rilanciarsi. I giallorossi, dal proprio canto, dopo la separazione con Giampaolo cercavano un profilo a cui affidare la propria panchina, e l’incontro di questo pomeriggio tra il tecnico abruzzese e Pantaleo Corvino si sarebbe chiuso con una fumata bianca. La firma è attesa per la prossima settimana, ma non ci sono davvero più dubbi: Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Lecce, club che aveva già guidato (seppur per appena 14 partite) al proprio debutto in Serie A nel 2011.

