Il Lecce e Di Francesco puntano Oristanio del Venezia

Il Lecce sta puntando anche Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002 del Venezia, in questo calciomercato. Il calciatore sarebbe stato espressamente richiesto da Eusebio Di Francesco lo ha allenato nello scorso campionato. Per Oristanio nella passata stagione 3 gol e 3 assist in 37 presenze complessive. L’ostacolo principale è rappresentato dalla formula dell’eventuale trasferimento. Il Venezia valuterebbe il suo cartellino tra i 5 e i 6 milioni di euro.

