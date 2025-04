Il Lecce conferma Giampaolo: squadra in ritiro

A differenza di quanto si potesse immaginare fino a poche ore fa, il Lecce non cambierà allenatore dopo la sconfitta contro il Como. La società ha valutato la posizione di mister Marco Giampaolo, confermandolo sulla panchina giallorossa dopo qualche ora di riflessione. La squadra è inoltre partita in ritiro a Bergamo, in vista della trasferta in programma per venerdì sera, contro l’Atalanta.

IL COMUNICATO

L’U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro.

