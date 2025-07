Il Lecce batte 2-1 lo Spezia in amichevole: in gol Krstovic e Camarda

Il Lecce si aggiudica la seconda amichevole pre-stagionale giocatasi a Bressanone, la sfida con lo Spezia termina 2-1. Krstovic sblocca il parziale su calcio di rigore, sempre nel primo tempo risponde la formazione ligure con Vlahovic. Decisivo, nella ripresa, il gol del subentrato Camarda.

LA CRONACA DEL MATCH

Di Francesco mette N’Dri e Banda ai lati di Krstovic, preferendo Kaba a Coulibaly in mediana. Al 4′ il primo guizzo del match: traversone di N’Dri dalla destra e colpo di testa di Krstovic, impreciso. Al 6′ Banda dalla sinistra conquista un calcio di rigore: tocco di mano di Wisniewski in area. Dagli undici metri Krstovic non perdona, insacca alle spalle di Sarr e porta in vantaggio i giallorossi. Al 12′ prova a farsi vedere lo Spezia in avanti, sugli sviluppi lunghi di un calcio d’angolo Esposito calcia con violenza, ma senza trovare lo specchio. Al 25′ lo Spezia pareggia i conti: Vlahovic approfitta di un errore di Gaspar in fase di costruzione e trafigge Falcone con il mancino. Alla mezz’ora Banda converge e prova a calciare con il destro: attento il portiere avversario. La formazione ligure flirta con la rete della rimonta in almeno un paio di circostanze: provvidenziali Falcone prima e Gaspar poi nel tenere il parziale sull’1-1. Al 38′ per il Lecce ci prova N’Dri, ma senza fortuna. Al 45′ Ramadani ha la possibilità di riportare avanti i salentini nel parziale: ma destro al volo del mediano albanese c’è la respinta in corner di Sarr. Il Lecce dalla bandierina non concretizza e si va negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Girandola di cambi nella ripresa: dentro Tiago Gabriel, Berisha, Pierret, Coulibaly, Tete Morente e Camarda per Baschirotto, Helgason, Ramadani, Kaba, Banda e Krstovic. Passano due minuti e ci prova Gallo: botta violenta con il mancino, tentativo velleitario. Al 53′ N’Dri, anche lui forte con il sinistro, trova il muro difensivo spezzino a dirgli di no. Sul capovolgimento di fronte clamoroso palo di Verde, che impatta sul legno dopo aver condotto un’azione solitaria palla al piede. Falcone smanaccia come meglio può e ringrazia il montante. Al 60′ i liguri sfiorano il gol del 2-1: cross dalla destra e colpo di testa schiacciato di Aurelio, che impatta al lato da posizione più che favorevole. Dopo aver rivoluzionato l’attacco e stravolto il centrocampo, Di Francesco mette mano anche in difesa: dentro Fruchtl per Falcone e Kouassi per Veiga. Berisha tenta la fortuna con coraggio, calcia dalla lunga distanza, ma non trova la porta. Dentro intanto Rafia per N’Dri. Dentro intanto Rafia per N’Dri. Clamoroso palo di Rafia al 72′: Camarda recupera palla, Tete Morente la mette dentro, l’ex Pescara a botta sicura impatta sul legno. Il gol del nuovo vantaggio giallorosso arriva alla mezz’ora della ripresa: Rafia innesca Berisha, che in scivolata serve l’assist per il classe 2008 di proprietà del Milan. Ancora cambi nell’ultimo quarto d’ora di gara, spazio a due giovani: Addo e Gorter, che prendono il posto di Gallo e Berisha.

