Il job center Porta Futuro presenta i primi risultati del progetto La Fatica

A nove mesi dall’avvio della misura sperimentale “La Fatica”, il Comune di Bari traccia un bilancio positivo, con 132 tirocini già avviati e i primi quattro contratti di lavoro a tempo indeterminato già firmati.

Il progetto, gestito dal job center Porta Futuro, sostiene l’inserimento lavorativo di donne over 35 e uomini over 45, offrendo loro tirocini retribuiti di sei mesi con l’obiettivo di una successiva assunzione stabile.

Dal lancio dell’avviso, sono state presentate 1.021 candidature, mentre 173 imprese hanno manifestato interesse a ospitare i tirocinanti. Dei 14 tirocini partiti a febbraio, 11 si sono conclusi, e ben 4 si sono trasformati in contratti di lavoro.

I dati positivi del progetto “La Fatica” si inseriscono in un quadro più ampio di successi per Porta Futuro, il centro per l’impiego del Comune di Bari. Tra gennaio e agosto 2025, il centro ha registrato:

1.898 accessi di cittadini.

1.494 curriculum vitae creati.

639 percorsi di ricerca attiva del lavoro avviati.

Anche sul fronte del supporto alle aziende, i numeri sono significativi:

189 nuove imprese accreditate.

434 offerte di lavoro pubblicate.

31 recruiting day organizzati, con la partecipazione di 774 candidati e 831 colloqui di selezione.

Nicola Amoruso, consigliere delegato del sindaco alle Politiche Attive del Lavoro, ha commentato i risultati sottolineando l’importanza di Porta Futuro come punto di riferimento per l’occupazione nel territorio metropolitano.

“La misura ‘La Fatica’ dimostra che politiche pubbliche mirate possono davvero tradursi in opportunità concrete di occupazione e formazione, soprattutto per le fasce di popolazione più fragili,” ha affermato Amoruso.

“Allo stesso tempo, il crescente numero di imprese accreditate testimonia la fiducia del tessuto produttivo locale in questo strumento”.

