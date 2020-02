Il Gruppo Editoriale Distante con la Gazzetta: ” Difendiamo 133 anni d’informazione”

Condividi

Antenna Sud, Canale 85 e Antenna Sud Live - Tele Onda, emittenti del Gruppo Editoriale Distante, insieme con le Testate online Lo Jonio e L’Adriatico intendono manifestare la propria vicinanza ai colleghi, giornalisti, tecnici e personale de La Gazzetta del Mezzogiorno non nascondendo particolare apprensione per le vicende, peraltro estranee alla vita del quotidiano dei baresi e del Sud, che rischiano di portare la “Gazzetta” alla chiusura. Non lo vorremmo mai.

Da operatori dell’informazione offriremo il nostro contributo per scongiurare il rischio di cancellare oltre un secolo di storia e di cultura del nostro Paese.

Siamo convinti della necessità, che diventa anche un obbligo morale della classe imprenditoriale regionale, di porre in essere tutti gli strumenti o azioni per sostenere e salvaguardare la storia e i valori di una Testata giornalistica che ha reso non solo onore al nostro territorio raccontandone le peculiarità ma che da sempre costituisce un importante presidio di democrazia e di libertà attraverso il valore intrinseco delle professionalità e delle risorse umane che hanno contribuito costantemente e con grande passione e senso di appartenenza alla crescita e alla diffusione della cultura nella nostra Regione.