Condividi

Fabio Margilio, presidente di Assoap, associazione che riunisce tutte le Rsa pugliesi, ci spiega la situazione. "Siamo distrutti, non possiamo resistere a lungo, riprendetevi i vostri cari se potete" aveva affermato in una lettera. La sua, però, è una provocazione, come ci spiega nella nostra intervista.