Il Gravina ferma la Nocerina e fa un bel ‘regalo’ al Casarano: 1-1 al Vicino

Il Gravina ferma la corsa della Nocerina e si regala un bel ritorno al Vicino: in terra murgiana, nella partita del rientro a casa per la truppa di Tiozzo, termina 1-1 tra pugliesi e campani che si spartiscono la posta in palio salendo rispettivamente a quota 30 e a quota 49 punti in classifica.

Tiozzo opta per il consueto 4-3-3 con Gonzalez, Santoro e Meliddo a comporre il terzetto offensivo, Campilongo replica con un modulo di gioco speculare nel quale i riferimenti avanzati sono Addessi, Marquez e Felleca. In cronaca. Il primo sussulto lo creano i padroni di casa, pericolosi al minuto 5 con un destro al volo di Santoro da posizione defilata ben bloccato da Wodzicki. Per una prima offensiva degli ospiti bisogna attendere il minuto 22 e un calcio di punizione battuto da Felleca: il pallone non scende e termina alto sopra la traversa. Nella prima mezzora meglio nel complesso i murgiani che al minuto 26 sfiorano il vantaggio con una conclusione dalla distanza di Gonzalez che esaurisce la sua corsa di poco a lato rispetto alla porta di Wodzicki. L’occasione principale della prima frazione, però, è a favore dei campani e capita al minuto 34 sui piedi di Felleca che se la ritrova sul destro, dopo una conclusione di Faiello respinto da un difensore avversario, e spedisce malamente a lato da ottima posizione. Trascorrono tre minuti e a provarci è Gerbaudo, il cui tentativo dai 25 metri non inquadra la porta. Finale tutto di marca molossa e ultimo brivido di frazione costruito proprio dai ragazzi di Campilongo al minuto 44 con una verticalizzazione di Gerbaudo per Addessi, ipnotizzato in uscita da Zanin.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente. Al minuto 65 l’arbitro annulla un gol a Marquez che commette fallo sul diretto marcatore prima di insaccare con la testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Qualche istante dopo, dall’altra parte del campo, la palla giusta capita sul destro di Marconato, ben servito dalla destra: conclusione fuori misura. La partita è bloccata, per stapparla serve un episodio che arriva puntuale al minuto 84: cross di Gerbaudo dalla sinistra, colpo di testa vincente del neoentrato Vono che supera l’incolpevole Zanin. Vicino ghiacciato. Sembra finita, ma il Gravina non muore mai e lo dimostra in pieno recupero, al minuto 93: cross da sinistra, sponda dal centro dell’area per un altro neoentrato, Stauciuc, che con il destro insacca e fa esplodere il pubblico di casa. Delirio in terra murgiana. La contesa si chiude così qualche istante dopo. Pari e patta, ma a far festa sono solo i padroni di casa che compiono un ulteriore passo verso la salvezza.

