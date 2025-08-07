Il Governo rafforza il Tecnopolo Mediterraneo con un milione in più

Un ulteriore passo in avanti per il Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. A partire dal 2025, il Governo ha disposto un nuovo finanziamento annuale da 1 milione di euro, che sarà destinato al consolidamento delle attività scientifiche e tecnologiche dell’Istituto di ricerca. La misura è stata introdotta con l’articolo 16-bis del Decreto Economia su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca, portando il totale dei fondi stanziati a 3 milioni di euro.

Determinante, in questa operazione, il ruolo della ministra Anna Maria Bernini, che già in occasione dell’inaugurazione del Tecnopolo – avvenuta con la partecipazione del ministro Adolfo Urso – aveva espresso l’intenzione di rafforzare il sostegno pubblico al progetto. Ora, quella promessa si è tradotta in una norma strutturale che punta a favorire la piena operatività dell’Istituto.

Il nuovo finanziamento permetterà di accelerare le attività già avviate dalla Fondazione Tecnopolo Mediterraneo, che si propone come un centro di riferimento nazionale per la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile, in particolare nel contesto del Mezzogiorno.

«È un segnale concreto che dà continuità al progetto – ha dichiarato il presidente Antonio Messeni Petruzzelli –. Queste ulteriori risorse permetteranno di proseguire e ampliare le nostre attività, rafforzando l’integrazione tra ricerca e sviluppo sostenibile».

Il finanziamento conferma, da parte del Governo, la volontà di valorizzare il potenziale strategico del Tecnopolo Mediterraneo, che ambisce a diventare una piattaforma capace di coniugare competenze scientifiche avanzate, innovazione tecnologica e crescita territoriale, con ricadute significative per l’intero Paese.

