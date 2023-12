‘Il gioco della vita’, il 23 dicembre la seconda edizione

Il 23 dicembre 2023 presso il teatro Orfeo di Taranto va in scena la seconda edizione de “Il gioco della vita”, spettacolo di beneficienza a favore dell’Ant di Taranto voluto e organizzato dalla Poesia Visiva di Fabio De Cuia e Antonella Mele.

Il desiderio del direttore artistico dello Spettacolo Fabio De Cuia è quello di poter aiutare una fondazione che è fondamentale, visto che si mette a disposizione per accompagnare nel migliore dei modi i pazienti in fase terminale e farlo attraverso la valorizzazione di Artisti Tarantini e di giovani esordienti.

Il Gioco della Vita è uno spettacolo di danza, musica dal vivo e poesia in cui gli artisti si alternano sul palco non solo con la maestria della loro professionalità ma mettendoci tutto il cuore per una causa comune.

Quest’anno lo spettacolo avrà inizio alle 20.30 e vedrà alternarsi in scena Fabio De Cuia e Antonella Mele, il Maestro Dante Roberto, il violinista Mario Filippo Calvelli, la cantante Grazia Maremonti, l’interprete Gennaro Palomba (Io=Zero), le giovani talentuosissime Her e Mariangela Bromo, la ballerina Rosella Donato, le ballerine Martina Girardi e Maria Elena Romano della “Asd Il laboratorio del Movimento” di Mirella Resta, le scuole di danza “L’etoile forum per danzatori” e la “Jonica Danza in Two”, le ballerine acrobatiche della “Dedalo Asd” il gruppo di danzatori “Be Swing” e gli attori Max Cardellicchio e Tommaso Giungato. Presenteranno la serata Matteo Schinaia e Maria Teresa Trenta.

L’anno scorso è stata fatta una donazione grazie alla generosità del pubblico e degli sponsor, il desiderio di Fabio De Cuia e Antonella Mele è quello di riuscire a superare la cifra raccolta l’anno scorso e dimostrare come la cultura e l’arte possano avere una risonanza importante nel Sociale.

I biglietti sono in prevendita al botteghino del Teatro Orfeo o online sul sito www.teatroorfeo.it e circuito ticketone, chi fosse interessato a fare una donazione o a sponsorizzare l’evento può chiamare il Direttore Artistico Fabio De Cuia allo 334 3683188.

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa, che si terrà al foyer del teatro Orfeo sabato 16 dicembre alle ore 10:30.

