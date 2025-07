Il Ginosa affida la panchina a Michele Delle Foglie

Il Ginosa ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione sportiva: sarà Michele Delle Foglie, tecnico originario di Bari, a guidare la squadra biancoazzurra nel campionato di Promozione.

Reduce da due stagioni alla guida del Santeramo nel Girone A di Promozione, Delle Foglie si è distinto conquistando, al primo anno, la vittoria del campionato di Prima Categoria con la formazione barese. Il suo profilo è legato a una profonda conoscenza del panorama dilettantistico pugliese, grazie anche alle precedenti esperienze con Gravina e Team Altamuranel ruolo di vice allenatore, oltre a quelle da primo tecnico con Noci e Acquaviva.

Il nuovo mister del Ginosa ha anche maturato esperienze significative nei settori giovanili, in particolare con la Polisportiva Noci Under 18, dove ha ricoperto successivamente il ruolo di responsabile della Prima Squadra.

Importante anche la sua carriera da calciatore, trascorsa tra Serie D ed Eccellenza con club come Trani, Isernia, Matera, Maglie, Castellaneta, Locorotondo, Altamura, Noci e Palagianello.

Ora Michele Delle Foglie è pronto per affrontare questa nuova avventura alla guida dell’A.S. Ginosa, con l’obiettivo di portare il club il più in alto possibile nella prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author