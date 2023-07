Il ‘giallorosso’ Stewart Copeland incanta la ‘sua’ Melpignano

A un giorno dalla prima del Locomotive Jazz Festival 2023, il protagonista della serata Stewart Copeland ha concesso a cittadini e giornalisti un assaggio in parole e musica di quello che accadrà domani sera in Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano, borgo grico del quale il fondatore e batterista dei Police è cittadino onorario da vent’anni.

L’incontro ha anticipato il crepuscolo nella rinascimentale Piazza San Giorgio, a pochi passi dall’arena del Palazzo Marchesale dove domani a partire dalle 22.30 si alterneranno, accanto a Copeland, volti noti del panorama jazz, folk e world music, tra i quali Vittorio Cosma, Radiodervish, Ares Tavolazzi, Antonio Castrignanò e Giancarlo Parisi.

L’aria di festa, tangibile e contagiosa, ha reso unico l’incontro in cui tanti “vecchi amici” si sono ritrovati con lo spirito di sempre. Tra ricordi e abbracci, la serata ha offerto spunti di riflessione legati ad aneddoti del passato. Uno fra tutti: l’esordio di un giovanissimo Raffaele Casarano che nel 2006 chiese all’allora sindaco di Melpignano, Sergio Blasi, di aiutarlo a trovare un luogo in cui registrare il suo primo disco. Detto fatto. Senza battere ciglio, Blasi mise a sua disposizione l’ex Convento degli Agostiniani che, per l’occasione, diventò lo studio di registrazione per l’album d’esordio dell’artista (con ospite niente di meno che Paolo Fresu).

Il resto è storia, una storia scritta tra pentagrammi e chiavi di violino destinate a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale salentino prima e internazionale poi. Il Locomotive Jazz Festival è anche questo: radici robuste ben piantate nel territorio e sguardo rivolto verso il mondo.

A condividere il palco con Copeland, oltre al Direttore artistico e ideatore del LJF Raffaele Casarano e alla Sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato, anche Saverio Sticchi Damiani, presidente dell’Unione sportiva Lecce, il Consigliere regionale Sergio Blasi e il tastierista e compositore Vittorio Cosma, con i quali ha dialogato la giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Gloria Indennitate.

“Per noi è un compleanno importante – ha dichiarato Casarano – , festeggiamo i 18 anni del Locomotive Jazz Festival e, visto che siamo in tema di celebrazioni nel solco del “tempo” (tema scelto per questa edizione), festeggiamo in musica anche i 20 anni degli Avion Travel. Ma ovviamente la festa è un abbraccio virtuoso che lega tutti i nostri compagni di viaggio in un’unica grande avventura musicale già a partire da domani sera dal grande palco di Melpignano”.

E la festa non poteva non avere un ospite importante, Stewart Copeland, che, ripercorrendo i suoi 20 anni di cittadinanza onoraria, in più occasioni ha trascinato il pubblico improvvisandosi “pizzicante”, e ha ricevuto in anteprima la nuova maglia ufficiale dell’U.S. Lecce dalle mani del suo Presidente Sticchi Damiani. Alla domanda “quale potrebbe essere il nuovo inno giallorosso”? Nessuna esitazione: Santu Paulu, e via con altri cori improvvisati in una piazza gremita e adorante.

“La musica unisce, la musica è cultura – ha detto – e mettere insieme tante culture e generi musicali diversi ma ugualmente potenti, come avviene sul palco di Melpignano, significa arrivare dritto al cuore del pubblico. Sono felice di tornare in questa terra che da sempre mi accoglie e mi lusinga”.

Ma non è l’unico cittadino onorario di Melpignano. Lo è anche Nabil, inconfondibile voce dei Radiodervish che, raccontando della sua vita, ha ricordato: “Vivevo nel mondo degli spettri, ero un’anima senza passaporto. Per me Melpignano è il luogo dell’anima, quello che alleggerisce il cuore e dona sorrisi”.

“La musica? È una compagna che ti cammina accanto”. Sergio Blasi non ha esitazioni. Le sette note sono linfa ed essenza di vita e ripercorre con la platea il suo passato alla guida di Melpignano partendo però da un episodio personale: <<Il primo regalo ricevuto da mio padre è stato un mangiadischi, di quelli che si usavano per ascoltare i 45 giri. E in casa mia ne avevo un’infinità. Da allora non ho mai smesso di amare la musica>>.

Non è un caso se fra i tanti vinili vi fossero anche quelli della PFM e non è un caso se Vittorio Cosma condividesse con lui il palco questa sera.

“Le mie origini salentine – ha raccontato il tastierista e compositore – sono state fondamentali per il mio primo incontro con la musica popolare che rappresenta grandissima forza e trasmette tantissimo entusiasmo”.

A fare gli onori di casa, la Sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato, che ha sottolineato l’importanza di questo evento e della cultura tutta come strumento di crescita personale e dei territori, ricordando la serie di appuntamenti previsti dalla nuova manifestazione, ideata e organizzata da Razmataz Live in collaborazione con altri festival e in sinergia con il Comune, “A Melpignano – Meridiano Salento” che coinvolge le diverse discipline artistiche e ospiti da tutto il mondo.

Domani sera la prima tappa del Locomotive Jazz Festival, evento che si avvale della collaborazione di BTM – Business Tourism Mnagment, responsabile dell’ufficio stampa e del partenariato, tra gli altri, di Europsin Italia, Links Management and Technology e della Gazzetta del Mezzogiorno

