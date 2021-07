IL GENERALE DI BRIGATA CAIRO LASCIA IL COMANDO CARABINIERI BARI E BAT

Il Generale di Brigata Fabio Cairo lascia il Comando provinciale dei Carabinieri di Bari e Bat dopo quasi tre anni di lavoro trascorsi in Puglia: assunse l’incarico nel settembre del 2018.

Il Generale Cairo andrà a ricoprire un prestigioso incarico a Roma, nel ruolo di direttore del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’Interno.

Tre anni nel capoluogo regionale segnati da un grande lavoro su più fronti, a cominciare dall’attività svolta dall’arma durante la pandemia, importanti operazioni nei confronti della criminalità organizzata come l’operazione del 25 aprile scorso che portò all’arresto di cento persone tra Bari e la provincia, fino ad arrivare all’organizzazione dell’ordine pubblico per eventi di portata mondiale come la visita del Papa, il G7 ed il recente G20.