Il Gallipoli mette nel mirino la Fidelis Andria, in attesa del nuovo tecnico

In attesa di conoscere l’identità del proprio nuovo allenatore, il Gallipoli è attualmente al lavoro con prof Suez e con mister Di Gennaro per preparare al meglio la complicatissima sfida che vedrà domenica di scena in Salento la Fidelis Andria. Da una parte una formazione retrocessa dall’ultimo campionato di Serie C, che conta di tornare a strettissimo giro fra i professionisti. Dall’altra una compagine neopromossa in D, che spera di mantenere la categoria nonostante l’ultimo posto attualmente occupato in coabitazione con la Palmese.

I federiciani, dopo due pareggi ed una sconfitta, sono tornati al successo in occasione del match vinto con il Santa Maria per 5-0. Cinque sono anche le reti che il Gallipoli ha realizzato fino ad ora in tutto il campionato, ed il Santa Maria è l’unica formazione contro la quale i giallorossi sono riusciti a vincere nel corso di questa stagione. Dal successo dello scorso 10 settembre sono infatti arrivati appena tre punti, figli di altrettanti pareggi. Una sfida quella fra Gallipoli e Andria che il girone H di Serie D ha già conosciuto nella stagione 2014/2015. Le due formazioni hanno però avuto anche modo di sfidarsi in Serie C2 fra il 2005 ed il 2006. I precedenti salentini non hanno mai visto la Fidelis imporsi: l’8 marzo 2015 fu 0-0 al Bianco, mentre il 16 ottobre 2005 fu il Gallipoli di Auteri a vincere, per 3-0, grazie alla rete di Innocenti (che cambierà casacca qualche anno dopo) ed alla doppietta dell’ex Bari e Lecce Castillo. Questa volta i numeri ci dicono che bisognerà aspettarsi un copione alquanto diverso, quantomeno sulla carta, ma mentre la squadra è al lavoro per l’impegno di domenica, la società continua a sondare il possibile nuovo allenatore. La margherita è stata quasi definitivamente spogliata. Sul piatto restano il più appetibile Di Costanzo ed il più probabile Mangiapane.

