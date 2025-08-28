Il futuro dell’acqua: AQP svela 24 progetti tra ricerca e green tech

Laforgia: “Innovare per affrontare il cambiamento climatico”

Dispositivi capaci di individuare le perdite idriche nascoste ascoltando i rumori della rete, fanghi di depurazione trasformati in biocarburanti e ammendanti agricoli, impianti alimentati da energie rinnovabili, un “gemello digitale” in grado di simulare scenari e tutelare i cittadini: il primo Report Innovazione e Attività internazionali di Acquedotto Pugliese (AQP) rappresenta un vero manifesto per affrontare il cambiamento climatico.

“Il futuro dell’acqua è oggi e per una terra naturalmente povera di risorse idriche la chiave è innovare e fare rete. Grazie alle soluzioni introdotte negli ultimi anni, forniamo acqua a 4 milioni di cittadini prelevando 115 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2009. È come se avessimo creato un invaso. Ora occorre proseguire su efficientamento, riuso e fonti alternative”, ha dichiarato Domenico Laforgia, presidente della società.

Il documento racconta 24 progetti che vanno dalla Control Room inaugurata nel 2024 alle valvole intelligenti Watergy, fino alla fattoria acquaponica di Castellana Grotte, prima esperienza europea di allevamento ittico e coltivazione idroponica con riutilizzo delle acque reflue. Centrale anche il tema della digitalizzazione, con 240mila smart meter già attivi e un milione previsti nei prossimi anni. Dal 2026, inoltre, il dissalatore di Taranto garantirà sicurezza idropotabile a 385mila abitanti del versante ionico.

Il report sottolinea anche la vocazione internazionale di AQP, promotore dell’International Water School in sinergia con la Water Academy e partner di università e centri di ricerca come Politecnico di Bari, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e The European House – Ambrosetti. L’azienda è inoltre attiva in reti come Utilitalia, Aqua Publica Europea, Institut Méditerranéen de l’Eau e, prima realtà italiana, nel World Water Council.

Un impegno che ha portato AQP alla Conferenza ONU sull’acqua di New York nel 2023 e alla realizzazione di un evento dedicato nell’ambito dell’EU Green Week 2024.

Il report completo è disponibile sul sito istituzionale (www.aqp.it) e sulla piattaforma dedicata alla sostenibilità (https://reportsostenibilita.aqp.it/).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author