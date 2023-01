FRANCAVILLA IN SINNI – Terzo pareggio consecutivo per il Barletta, che al Fittipaldi non va oltre lo 0-0 contro un Francavilla che regge l’urto contro la spinta biancorossa. Tante occasioni per la squadra di Farina, che però non scardina i lucani e scivolano a -4 dalla Cavese.

Il tecnico casertano schiera il consueto 4-2-3-1, ma con Feola e il nuovo arrivato Cristallo titolari e Cafagna e Loiodice in panchina. Lattanzio dietro Di Piazza con Russo e Rastelletti a supporto. La prima occasione è però per i padroni di casa, al 2′ Pinna calcia fuori dalla distanza. Dopo due minuti testa di Rajkovic e Piersanti smanaccia in corner. Al 7′ già un cambio per il Barletta: si fa male Feola, dentro Milella. Minuto 11 e prima chance biancorossa con Lattanzio, piattone stoppato in due tempi da Liso. Al quarto d’ora lo stesso Lattanzio imbecca Cristallo davanti al portiere, traversa piena del ventenne barlettano. Il Francavilla cerca di prendere le misure, il Barletta ci prova dalla distanza: al 32′ Rastelletti impegna Liso, al 47′ ed ultimo minuto di recupero ci prova anche Vicedomini con lo stesso esito.

Ripresa al via con Ponzo al posto di Rastelletti e un centrocampista puro in più, il Barletta cambia assetto e l’approccio è di quelli positivi. Al 3′ rovesciata di Lattanzio da pochi passi, pallone fuori di poco. Un minuto dopo imbucata per Milella, che davanti a Liso si fa ipnotizzare dal portiere rossoblù. Al 10′ entra anche Loiodice, sei minuti più tardi assolo di Cristallo e tiro impreciso dalla distanza. Lo stesso esterno biancorosso ci prova di testa due minuti dopo su cross di Vicedomini, Liso manda in corner. Dentro Scaringella per Di Piazza, il Barletta preme: al 19′ Lattanzio calcia alto in caduta dopo aver lavorato un buon pallone, al 21′ Rajkovic salva su Petta su azione d’angolo. Fase di stand-by col Francavilla che prova a rifiatare, al 34′ perde palla Vicedomini e Nolè manda fuori una buona occasione. Due minuti dopo slalom di Loiodice identico al gol segnato all’andata, stavolta Liso gli sbarra la strada. Al 43′ è clamoroso il colpo di testa di Scaringella su punizione di Vicedomini: palla fuori di pochissimi centimetri. Nel finale c’è la chance anche per i lucani, punizione di Pinna dai 25 metri e palla che sfila vicino al palo.

Non accade più nulla, il Barletta torna dalla Basilicata con un punto che sta stretto. Sorpasso del Nardò al secondo posto, 4 punti di distacco dalla Cavese. Adesso al Puttilli c’è il Bitonto.

TABELLINO

FRANCAVILLA (3-5-2): Liso; Pinna, Di Ronza, Esposito Giuseppe; Esposito Alessio, Marconato, Melillo (84′ Gentile), Bucolo, Buchicchio; Rajkovic, Nolè (80′ De Marco). A disposizione: Maione, Nicolao, Schiavi, Lo Duca, Galletti, Vaughn, Petruccetti. All. Arleo.

BARLETTA (4-2-3-1): Piersanti; Cristallo, Pollidori ((74′ Telera), Petta, Marangi; Vicedomini, Feola (7′ Milella – 55′ Loiodice); Rastelletti (46′ Ponzo), Lattanzio, Russo; Di Piazza (62′ Scaringella). A disposizione: Lovecchio, Cafagna, Lavopa, Padalino. All. Farina.

Arbitro: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Ammoniti: Petta (B), Rastelletti (B), Cristallo (B), Loiodice (B), Melillo (F).

Angoli: 3-4.

Recupero: 2′ pt, 5′ st.

