Nella Basilicata calcistica il Francavilla in Sinni sta provando a trattenere mister Ragno, ma l’interessamento dell’Altamura potrebbe farlo vacillare. In casa Matera si pensa invece a Massimiliano Tangorra come prossimo direttore tecnico. Il Picerno ha invece ufficializzato Emilio Longo come allenatore della prossima stagione.