Il foggiano Raffaello Follieri offre 850 milioni per la Roma, che smentisce

Il Corriere dello Sport rilancia l’interesse da parte di Raffaello Follieri, imprenditore foggiano 45enne, di acquistare la Roma. Secondo il quotidiano sportivo romano, il finanziere sarebbe pronto a investire 850 milioni di euro per il club giallorosso, che però, attraverso una nota, fa sapere di non aver ricevuto alcuna offerta e di essere pronto ad adire alle vie legali. «In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club – si legge nel comunicato del Gruppo Friedkin, che avverte: «Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale».

Qualche anno fa, Raffaello Follieri tentò di acquisire, ma senza successo, anche il Foggia durante l’era Felleca. Provò anche la scalata a Palermo e Catania.

Con la Follieri Group, società fondata dal padre, ha fatto fortuna acquistando e rivendendo immobili del Vaticano finiti all’asta per ripagare le vittime dei preti pedofili negli Stati Uniti. Ha anche acquistato un ufficio nella Trump Tower facendo parlare di sé per il fidanzamento con Anne Hathaway.

Follieri sarebbe rimasto coinvolto anche in una truffa da 2 milioni di dollari. Avrebbe millantato amicizie inesistenti nella Santa Sede per convincere diversi imprenditori a investire denaro in business inesistenti. Per questa vicenda ha patteggiato una pena a 4 anni e mezzo di galera in un carcere della Pennsylvania, pagando 3,6 milioni di dollari di risarcimento alle vittime del raggiro.

In Italia ha acquistato stazioni di servizio, magazzini di petrolio e ha investito nei metalli rari e nelle energie rinnovabili. Nel 2022 attraverso la Follieri Energy ha venduto una partecipazione di minoranza in una compagnia navale per 1,5 miliardi di euro a un fondo mediorientale. Secondo Forbes, nel 2022 deteneva l’8% della produzione mondiale di metalli rari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp