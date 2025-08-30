30 Agosto 2025

Stadio Pino Zaccheria

Il Foggia supera il Sorrento 1-0 con un gol di Morelli

Massimo Todaro 30 Agosto 2025
centered image

Il Foggia batte il Sorrento 1-0: decisiva la rete di Morelli al 68’, tre punti pesanti per Rossi.

Il Foggia di Delio Rossi conquista una vittoria sofferta ma preziosa battendo il Sorrento 1-0 allo Zaccheria. A decidere il match, al 68’, è stato Morelli, rapido a insaccare dopo una respinta corta di Harrasser su tiro di Garofalo. I rossoneri, intraprendenti in avvio e compatti nel finale, hanno difeso con determinazione il vantaggio fino al triplice fischio, regalando tre punti importanti in un momento delicato della stagione. Una prova di carattere che ridà fiducia all’ambiente e premia l’impatto immediato del nuovo arrivato, subito decisivo.

TABELLINO

Foggia-Sorrento 1-0

Rete: 68’ Morelli (F)

FOGGIA (3-5-2): Borbei; Buttaro, Staver, Rizzo (77’ Minelli); Winkelmann (46’ Valietti), Garofalo, Petermann (59’ Pazienza), Castorri, Panico (54’ Morelli); Bevilacqua, D’Amico (77’ Byar).
A disposizione: Magro, Testa, Bignami, Valietti, Castaldi, Basso, Pazienza, Agnelli, Ciccone, Pellegrino, La Porta.
Allenatore: Delio Rossi.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Solcia, Carillo, Fusco (80’ Russo); Riccardi (80’ Colombini), Cuccurullo (64’ Vilardi), Franco, Cangianiello, Crecco (73’ Esposito); Plescia, D’Ursi (64’ Potenza).
A disposizione: Boccarusso, D’Aniello, Shaw, Di Somma, Ricercato, Piras, Matera, Tonni.
Allenatore: Mirko Conte.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara.
Assistenti: Luca Marucci e Rodolfo Spataro di Rossano.
Quarto ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta.
Operatore FVS: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Ammoniti: 34’ Bevilacqua (F), 43’ Staver (F), 90+2’ Cangianiello (S).
Espulsi: nessuno.

Note: calci d’angolo 5-2 per il Foggia. Recupero: 2’ p.t., 6’ s.t.

centered image

