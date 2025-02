Il Foggia prova a chiudere con Kingstone Mutandwa del Cagliari

Si avvicina la fine del calciomercato invernale. Il Foggia, nell’ultimo giorno di mercato, fa sul serio per Kingstone Mutandwa del Cagliari. L’attaccante zambiano, classe 2003, quest’anno ha trovato poco spazio in Serie A con la squadra di Davide Nicola: solo due presenze per lui. Oggi sono previsti incontri allo Sheraton per provare a chiudere la trattativa.

