Il Foggia insiste per La Monica

Il Foggia prova a spingere per Giuseppe La Monica. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l’agente del calciatore Bruno Di Napoli e il club rossonero anche se ancora non c’è alcuna proposta ufficiale al Campobasso. L’ipotesi più probabile è che il calciatore cerchi un accordo con il suo attuale club per la risoluzione del contratto in modo da poter poi firmare con la nuova società da svincolato. Resta viva, in ogni caso, anche una nuova offerta del ‘suo’ Martina che sogna di riportarlo a casa.

Nato a Castellammare di Stabia, La Monica è arrivato in estate al Campobasso dopo una stagione di rilievo con il Martina Franca. Punta di peso e di movimento, 186 cm, ha già collezionato presenze e reti in diverse piazze tra Serie C e D: Real Aversa, Taranto, Giugliano, Pistoiese, Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author