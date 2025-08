Il Foggia ci prova con Adriano Montalto

Non c’è solo la Reggina su Adriano Montalto. L’attaccante 37enne, appena svincolatosi dal Catania, è corteggiato da Foggia e Ascoli in Serie C. I due club sono forti sull’attaccante nato a Erice e le prossime ore potrebbero essere importanti per il suo futuro. Il Foggia sta cercando un attaccante di esperienza e Montalto è tra le prime scelte del direttore sportivo Carlo Musa.

