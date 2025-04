Il Ferrandina è promosso in Serie D dopo 25 anni

Il Ferrandina conquista la promozione in Serie D con una giornata d’anticipo, diventando campione del campionato di Eccellenza Lucana 2024/2025. La matematica certezza è arrivata nonostante la sconfitta per 2-0 subita sul campo del Paternicum, grazie al contemporaneo ko del San Cataldo, battuto 3-0 in casa dall’Oraziana Venosa.

La squadra allenata da mister Rubolino sale così a quota 57 punti in 29 partite, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con 48 reti segnate e 26 subite. I rossoblù tornano così nel massimo campionato nazionale dilettanti dopo un’assenza lunga 25 anni: l’unica partecipazione del club al campionato Interregionale risale infatti alla stagione 1999-2000.

Per il Paternicum, i tre punti conquistati contro i neocampioni valgono invece la salvezza matematica.

Grande attesa ora per l’ultima giornata di campionato, in programma domenica 13 aprile, quando al Santa Maria di Ferrandina arriverà l’Angelo Cristofaro: sarà l’occasione per celebrare con i tifosi un traguardo storico.

