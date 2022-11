Condividi su...

Non chiamatela mina vagante, non più almeno: questo Fasano è ormai una big a tutti gli effetti. Dopo aver rimediato due sconfitte di fila fra campionato e coppa, i biancazzurri della selva sono tornati a vincere, aggiudicandosi il big match che ha visto il Casarano cadere al Curlo domenica scorsa. Grazie a quei tre punti d’oro, la formazione allenata da mister Ivan Tisci ha allungato su Nardò e Brindisi, reimpossessandosi in solitaria di un secondo posto che dista appena due lunghezze dalla Cavese capolista.

Intervenuto nel corso della trasmissione “LuNeDì Puglia”, il tecnico ligure ha parlato così delle ambizioni del club: “Quello che accadrà da qui alle prossime tre o quattro partite lo valuteremo di settimana in settimana. Se la classifica sarà ancora questa allora vedremo cosa proporrà il presidente. Al momento dobbiamo solo provare a dare continuità. Se le cose continueranno ad andare bene vedremo come intervenire sul mercato invernale”.

La prossima sfida interna vedrà un’altra big di scena al Curlo: il Brindisi dell’ex Danucci. Una gara che potremo considerare una vera e propria prova di maturità per Corvino e compagni, ma prima bisognerà superare un ostacolo non indifferente, chiamato Martina. Un derby, quello che si disputerà al “Tursi” che vedrà i padroni di casa in striscia positiva. 9 i punti raccolti dai biancazzurri nelle ultime cinque gare, e l’ultima sconfitta ammonta ormai ad inizio ottobre. I ragazzi di mister Pizzulli stanno riprendendosi alla grande dopo un avvio tutt’altro che altisonante. Il rendimento interno, però, non è ancora dei migliori: appena due i punti guadagnati in casa, tre le sconfitte. Al momento, nessuno ha fatto peggio. Martina, Gravina e Puteolana sono infatti le uniche squadre a non aver ancora vinto fra le mura amiche in questo campionato. Un trend che Ancora e compagni proveranno a sfatare già domenica. Di riflesso, il rendimento esterno del Fasano non rende affatto giustizia alla classifica attuale. Solo 6 dei 21 punti raccolti fino ad ora sono stati guadagnati lontano dalla selva. Un derby che si preannuncia dunque affascinante, con due squadre che non avranno intenzione di accontentarsi. Chi per un motivo, chi per l’altro.

