Il Fasano non si ferma più: a Palma arriva il terzo successo consecutivo

Il Fasano vince ancora e si conferma in cima alla classifica del girone H di Serie D. A Palma in Campania la ciurma di Luca Tiozzo è riuscita ad imporsi per 2-3, concedendo per la prima volta in campionato due reti ad un avversario. La prima azione del match è per i padroni di casa: Fusco al 9′ calcia dal limite ma Lazar blocca centralmente a terra. Sul capovolgimento di fronte risponde il Fasano con Bianchini, che con una botta da fuori spedisce la sfera alta sopra la traversa. Ancora Palmese pericolosa all’11’: cross dalla sinistra per la testa di Carotenuto che in spizzata impegna Lazar. Due minuti più tardi ci pensa capitan Facundo Ganci a sbloccare l’incontro in favore dei biancazzurri della Selva: Battista calcia una punizione dal vertice dell’area di rigore e nella mischia trova Ganci, che insacca con un tap-in. Al 17′ Battista su calcio di rigore sigla la rete del raddoppio: una conclusione potente sotto la traversa infila Scognamiglio. Al 23′ prova a regire la Palmese: Fusco serve Romano che in torsione da due passi deve arrendersi ad un prodigioso intervento di Lazar. Alla mezz’ora Puntoriere tenta la girata, palla di poco fuori. Sono le prove generali per il gol che accorcia le distanze al 36′, proprio con Puntoriere, che non sbaglia dagli undici metri un rigore concesso ai padroni di casa. Passano pochi secondi ed i campani cercano il pareggio, prima con Carotenuto, poi con Puntoriere, trovando la risposta di un super Lazar. Nel primo dei tre minuti di recupero assegnati prima dell’intervallo, Ganci sfiorerà la doppietta ed il nuovo raddoppio colpendo la traversa dalla distanza. Tiozzo cambia qualcosa all’intervallo: dentro Losavio, Triarico e Dorato; richiamati in panchina Battista, Renelus e Idoyaga. Al 17′ della ripresa il direttore di gara fischia il terzo rigore di giornata, il secondo in favore dei pugliesi: Dorato si procura il penalty, Triarico non sbaglia e porta la contesa sul 1-3. Al 21′ la Palmese prova ad accorciare le distanze con Silvestro, cui tiro da fuori area impatta sulla traversa. Al 26′ Romano sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trova lo specchio da posizione favorevole. Al 33′ Calabria viene atterrato in area e per l’arbitro è ancora calcio di rigore, il quarto della partita. Questa volta dagli undici metri si presenta Dorato, che però si fa neutralizzare da Scognamiglio e sciupa la palla del 1-4. Gol sbagliato, gol subito: al 37′ i rossoneri riaprono la contesa e realizzano il 2-3 con una torsione di Filogamo che insacca alla destra di Lazar. La Palmese continua a spingere a caccia del pareggio, ma i padroni di casa restano in dieci al 42′, dopo la seconda ammonizione di giornata rimediata da De Sio. La contesa termina dopo otto lunghi minuti di recupero: il Fasano porta a casa la terza vittoria consecutiva del proprio campionato e salgono a quota 18 punti in graduatoria. Quarto ko di fila per la Palmese, sempre più fanalino di coda del girone H con appena due punti raccolti in otto giornate.

